رياضة | كارتيرون يجهز نجم الزمالك لمواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز نجم الزمالك لمواجهة مازيمبي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز عبدالله جمعة لاعب الفريق للمشاركة في مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بدوري أبطال افريقيا.

ويغيب اللاعب عن مباراة المصري البورسعيدي بسبب الإصابة التي يعاني منها ومشاركة محمد عبدالشافي بدلا منه.

وخصص الجهاز الطبي بالفريق برنامجا علاجيا وتأهيليا لعبدالله جمعة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالعضلة الخلفية والتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير بالدوري.

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ويسعي الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالصورة الكاملة تمهيدا للعودة والمشاركة خلال الفترة المقبلة.



ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب المكس بالأسكندرية.

وجاءت آخر مباراة للزمالك قوية حيث حقق الفوز على مضيفه الجونة بثنائية دون رد من توقيع محمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي محمد أوناجم.