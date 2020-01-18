رياضة | أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.

واطمأن فايلر على البرنامج التأهيلي الذي يؤديه كل لاعب وحالة رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وقد أثيرت أزمة بين صالح جمعة ورينية فايلر بسبب تجاهل الأخير للاعب، وهو الأمر الذي دفع صانع ألعاب الأحمر للتفكير وبقوة في الرحيل عن الفريق حتي على سبيل الإعارة في الميركاتو الحالي.