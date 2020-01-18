رياضة | الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن الجهاز الفني للزمالك على محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق قبل مباراة المصري المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وتأكد جاهزية الحارس للمشاركة في تلك المواجهة الصعبة بعد الفوز في لقاء الجونة.

حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الاطمئنان على محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق ، وذلك في ظل شكواه خلال اللقاء الأخير أمام الجونة من بعض الألام بالكتف.

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وعقد طبيب الفريق جلسة سريعة مع الحارس على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث اطمئن على جاهزيته، ووجه له بعض التعليمات الطبية ليقوم بتنفيذها خلال المران.



وعقب الجلسة شارك الحارس في التدريبات مع باقي زملائه استعدادا لقمة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري على ملعب المكس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بعد غد الإثنين.