رياضة | برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة، إلي التعامل مع إحدى الصفقات التي اقترب النادي الكتالوني من حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة اقترب كثيرًا من إضافة الطابع الرسمي على صفقة التعاقد مع ماتيوس فرنانديز لاعب وسط بالميراس.

ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة قرر نقل فرنانديز إلى سيلتا فيجو مباشرة على سبيل الإعارة، فور إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور صباح اليوم السبت أن سبب قرار برشلونة يعود لعدم شغل فرنانديز، المقعد الثالث بقائمة البارسا للاعبين الذين ليس لديهم جواز سفر أوروبي، بالإضافة إلى أن اللعب مع سيلتا فيجو سيكسبه الكثير من الخبرات للتكيف سريعًا مع الليجا.

وأكدت تقارير سابقة أن الصفقة ستتم مقابل 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين مقدمًا، على أن يتم دفع 4 ملايين يورو كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع البلوجرانا.

يذكر أن فرنانديز صاحب الـ21 عامًا يجيد اللعب في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.