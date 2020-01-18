رياضة | أزمة بين روما وإنتر ميلان بسبب سوق الإنتقالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين روما وإنتر ميلان بسبب سوق الإنتقالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير صحفي إيطالي، صادر اليوم السبت أن نادي روما يفكر في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه إنتر ميلان، بعد فشل الصفقة التبادلية بين الفريقين.

وأكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن العلاقة بين ناديي روما وإنتر ميلان تدهورت بشكل كبير، مشيرة إلى أن محامي الجيالوروسي يقيمون إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإنتر، بسبب الأضرار التي لحقت بصورة سبينازولا.

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ونوهت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم، إلى أن كلا اللاعبين يشعران بخيبة أمل، موضحة أن سبينازولا شعر كأنه لاعب لإنتر في الأيام الأخيرة الماضية.

وأتمت الصحيفة تقريرها ، أن ماتيو بوليتانو بكى عندما وصلته أخبار فشل الصفقة، وغادر إلى ميلانو مساء أمس الجمعة، دون أن يدلي بأي تصريح.