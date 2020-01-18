رياضة | بنزيما يعود لتشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يعود لتشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت فريق ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويتطلع الفريق الملكي اليوم للانفراد بصدارة الليجا، عن طريق إضافة 3 نقاط جديدة تفض الشراكة مع برشلونة بالمركز الأول.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد سيدخل مباراة اليوم بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي – فاران – ميليتاو – كارفاخال.

Advertisements

الوسط: إيسكو – مودريتش – كاسيميرو – كروس.

الهجوم: رودريجو – بنزيما.

وكان قد غاب بنزيما عن تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، مؤخرًا، بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن قائمة الميرنجي لمباراة اليوم تشهد غياب جاريث بيل وسيرجيو راموس وماريانو دياز وخاميس وفيدي فالفيردي، لأسباب مختلفة.