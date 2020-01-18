رياضة | عماد النحاس: نتطلع إلي التواجد في البطولات الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس: نتطلع إلي التواجد في البطولات الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لنادي المقاولون العرب عماد النحاس، أنه يحلم بإنهاء فريقه لمسابقة الدوري الممتاز داخل المربع الذهبي بجدول الترتيب، لضمان التأهل إلى بطولة إفريقية.

وأكد عماد النحاس، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "طموحنا هذا الموسم هو التواجد داخل المربع الذهبي، حلم يراودني بقوة وأسعى بكل قوة لتحقيقه".

وواصل النحاس حديثه: "سنتعب ونجتهد ونقدم كل ما لدينا حتى نحقق هذا الحلم، وفي النهاية سنحاول بكل قوتنا ونتمنى التوفيق من الله بتحقيق مركز متقدم".

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وأكمل نجم الأهلي الأسبق: "تحقيق هذا الحلم لن يكون سهلًا، مازال هناك العديد من المباريات بالدوري هذا العام، وكل المباريات ستكون صعبة ولا يوجد منافس سهل".

وأتم المدير الفني للمقاولون العرب تصريحاته: "المنافسة على تحقيق اللقب ستكون صعبة، وهو الحال نفسه بالنسبة للمنافسة على المربع الذهبي والمنافسة على البقاء، حيث نسعى أن نختتم المنافسة بتحقيق ما نحلم به".

يذكر أن المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر للمسابقة، فيما يحل الزمالك ثالثًا برصيد 24 نقطة.