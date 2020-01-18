شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 18 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020

تقام اليوم السبت 18-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، ومباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.

حيث يلتقي ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ويستضيف الوحدة نظيرة أهلي جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبى Vs نادى مصر، الساعة 2:30 على قناة تايم سبورت، وأون سبورت.

الإنتاج الحربى Vs حرس الحدود، الساعة 5:00 على قناة تايم سبورت وأون سبورت.

سموحة Vs الإسماعيلي، الساعة 7:30 على قناة تايم سبورت وأون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي واتفورد Vs توتنهام هوتسبير، الساعة 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2.

مانشستر سيتي Vs كريستال بالاس، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2.

ساوثهامبتون Vs وولفرهامبتون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 13.

وست هام يونايتد Vs إيفرتون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 9.

نورويتش سيتي Vs بورنموث، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 12.

برايتون Vs أستون فيلا، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8.

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آرسنال Vs شيفيلد يونايتد، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 1.

نيوكاسل يونايتد Vs تشيلسي، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى

ليفانتي Vs ديبورتيفو الافيس، الساعة 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

ريال مدريد Vs إشبيلية، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

أوساسونا Vs بلد الوليد، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

إيبار Vs أتلتيكو مدريد، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

مواعيد مباريات الدورى الإيطالي لاتسيو Vs سامبدوريا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4.

ساسولو Vs تورينو، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

نابولي Vs فيورنتينا، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات الدورى الألماني

أوجسبورج Vs بوروسيا دورتموند، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5.

لايبزيج Vs يونيون برلين، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين أبها Vs الفتح، الساعة 2:55 على قناة السعودية الرياضية

الوحدة Vs أهلي جدة، الساعة 5:40 على قناة السعودية الرياضية.