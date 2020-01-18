شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم السبت، مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

التشكيل المتوقع لريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، فاران، كارفاخال. خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس، إيسكو. Advertisements خط الهجوم: رودريجو، بنزيما. التشكيل المتوقع لإشبيلية: حراسة المرمى: فاسيليك. خط الدفاع: ريجيلون، دييجو كارلوس، كاريكو، نافاس. خط الوسط: أوليفر، فيرناندو، بانيجا. خط الهجوم: منير الحدادي، دي يونج، فاسكيز. ريال مدريد يحتل وصافة الليجا برصيد 40 نقطة متساويًا مع المتصدر برشلونة، بينما يمتلك إشبيلية 35 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

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