موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

السبت 18 يناير 2020

يواجه فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية:

تذاع المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية:

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية:

يعلق على المباراة، الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة متساويًا مع برشلونة المتصدر، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع بـ 35 نقطة متساويًا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.