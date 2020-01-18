شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: مشوار الدوري مازال طويلا.. ونسير بخطى ثابتة في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمود علاء، مدافع الزمالك، إن مشوار بطولة الدوري مازال طويلا، رافضا حديث البعض عن ابتعاد فريقه عن المنافسة.

وأضاف «علاء»، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»: «ماشيين بشكل كويس في دوري، ولسه بدري على حسم البطولة، وهدفنا تحقيق الفوز في المباريات المقبلة».

وفيما يخص البطولة الأفريقية، قال مدافع الزمالك إن الفريق يسير بخطى ثابتة، ويتعامل مع البطولة خطوة خطوة، حيث يهدف الفريق حاليا لعبور دور المجموعات، ثم التفكير في الأدوار النهائية، مؤكدًا أن الفريق لديه أمل في حصد لقب البطولة هذا الموسم.