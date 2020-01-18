شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: شرط وحيد لقبول احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة الزمالك لن تقف أمام مستقبل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بشرط تلقيه عرضًا يليق به وبالقلعة البيضاء.
وأضاف «يوسف»، في مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، الجمعة: «مصطفى محمد مهاجم مميز وواعد، وجمهور الزمالك يضع عليه آمالًا كبيرة، ونتمنى استمراره على المستوى نفسه من التألق».
وتابع: «(مصطفى) لديه ثقة كبيرة جداً بنفسه، وتعب كثيرًا حتى أصبح المهاجم الأساسي لفريق الزمالك، ولن يقف النادي أمام مستقبله في حال تلقيه عرضًا يليق به وبالنادي».
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