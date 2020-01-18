شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: شرط وحيد لقبول احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة الزمالك لن تقف أمام مستقبل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بشرط تلقيه عرضًا يليق به وبالقلعة البيضاء.

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وأضاف «يوسف»، في مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، الجمعة: «مصطفى محمد مهاجم مميز وواعد، وجمهور الزمالك يضع عليه آمالًا كبيرة، ونتمنى استمراره على المستوى نفسه من التألق».

وتابع: «(مصطفى) لديه ثقة كبيرة جداً بنفسه، وتعب كثيرًا حتى أصبح المهاجم الأساسي لفريق الزمالك، ولن يقف النادي أمام مستقبله في حال تلقيه عرضًا يليق به وبالنادي».