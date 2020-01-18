ارقام قياسية لا تفوتك قبل انطلاق الجولة العشرين من الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

احمد عبدالقادر



تنطلق اليوم فعاليات الجولة العشرين من منافسات الدورى الايطالي لكرة القدم،حيث يحل سامبدوريا الايطالي ضيفآ سهلا علي ملعب الاوليمبيكو لمواجهة لاتسيو ، وذلك في تمام الساعة 4عصرا، وفي تمام السابعة مساء، يواجه ساسولو الايطالي عقدته تورينو علي ملعب تريكولوري،وفي ختام مباريات اليوم الأول من الجولة العشرين ، يلتقي نابولي فريق فيورنتينا بحثا عن اولي انتصارات جاتوزو في الكالتشيو.

قبل انطلاق الجولة بساعات نقدم لكم تقريراً عن الارقام القياسية التي حققت في الاسبوع الماضي، في ايطاليا، وبالتحديد في دور ثمن النهائي من بطولة كوبا دا ايطاليا .

لوكاكو يسجل اسرع اهداف الموسم في شباك كالياري

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في المباراة التي جمعت بين فريقي انتر ميلان وكالياري ،ضمن اطار دور ثمن نهائي كاس ايطاليا ، والتي انتهت بانتصار النيراتزوري برباعية ، سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اسرع اهداف المسابقات المحلية في ايطاليا هذا الموسم ،وقد جاء الهدف في الثانية 21 من زمن الشوط الأول .

ديبالا المسجل الوحيد في ايطاليا بثنائية اودينيزي.

بتسجيله هدفي في انتصار فريقه يوفنتوس علي ضيفه اودينيزي، برباعية نظيفة في ثمن نهائي كاس ايطاليا، أصبح الأرجنتيني باولو ديبالا ،اللاعب الوحيد في الكرة الإيطالية هذا الموسم ،الذي سجل هدف علي الاقل في جميع المسابقات التي شارك بها ،كاس ايطاليا، الكالتشيو، سوبر ايطاليا، دورى ابطال أوروبا.

بياتيك يصنع ويسجل لاول مرة في مباراة سبال .

بمناسبة الحديث عن العروض المقدمة لضم البولندي بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي في الأيام الأخيرة

بياتيك في مباراة سبال الأخيرة التي انتصر فيها الروسونيري بثلاثية نظيفة ضمن إطار ثمن نهائي كاس ايطاليا، لأول مرة في مسيرته داخل ايطاليا يسجل هدف ويصنع اخر في مباراة واحدة.