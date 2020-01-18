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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
يلتقي فريق الأهلي السعودي أمام نظيره الوحدة، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتقام المباراة بين الأهلي السعودي والوحدة على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطي الفيحاء بهدف نظيف.
بينما وصل الوحدة بعد الفوز على الرائد بنتيجة 4-3 بضربات الجزاء الترجيحية.
موعد مباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين
تقام مباراة الأهلي والوحدة في الساعة 05:40 بتوقيت القاهرة، 06:40 بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين
تذاع مباراة الأهلي والوحدة عبر فضائية "ksa sports hd 1".
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