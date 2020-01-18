التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم السبت، مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس، إيسكو.

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خط الهجوم: رودريجو، بنزيما.

التشكيل المتوقع لإشبيلية:

حراسة المرمى: فاسيليك.

خط الدفاع: ريجيلون، دييجو كارلوس، كاريكو، نافاس.

خط الوسط: أوليفر، فيرناندو، بانيجا.

خط الهجوم: منير الحدادي، دي يونج، فاسكيز.

ريال مدريد يحتل وصافة الليجا برصيد 40 نقطة متساويًا مع المتصدر برشلونة، بينما يمتلك إشبيلية 35 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.