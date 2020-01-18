شكرا لقرائتكم الهلال السودانى يعترض على تعديل موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكان من المقرر أن يتقابل الأهلي أمام النجم الساحلي في 24 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الكاف أعلن تأجيل المباراة 48 ساعة لأسباب أمنية.

وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الهلال أرسلت خطابًا رسميًا تبدى فيه اعتراضها على تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي وذلك للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص حيث يلتقى بطل السودان مع بلاتنيوم يوم 25 يناير في زيمبابوي، وبعدها بـ24 ساعة ستقام مباراة الأهلي والنجم، وهو ما يراه مسئولو الهلال إخلالا بمبدأ التكافؤ حيث ينافس الفريق مع الأهلي والنجم على تذكرتي التأهل للدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لملاقاة الهلال في أم درمان بالجولة الأخيرة، بينما يحل بلاتنيوم متذيل الترتيب والخارج من سباق التأهل ضيفًا على النجم في تونس.

Advertisements

ويتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد عشر نقاط، ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد سبع نقاط، في المقابل ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد ست نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.