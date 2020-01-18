شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يترقب وصول فخر تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب النادي الاسماعيلي وصول التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودي تمهيداً لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجوم الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، ومنذ ساعات قليلة أنهى نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق بالتراضي بين الطرفين دون الإعلان عن أسباب فسخ التعاقد بين الطرفين.

إدارة الاتفاق السعودى نظمت حفل وداع للاعب بعد نهاية التدريب بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل الذي أشاد بحسن تعامل اللاعب بن يوسف واصفاً إياه بالراقي، متمنياً له التوفيق في مشواره الرياضي. وكانت ادارة الاتفاق برئاسة، خالد الدبل قد وقعت مع اللاعب التونسي في شتاء عام 2018 حيث قدم مستويات طيبة خلال ظهوره الأول قبل تراجع مستواه ، وعدم اقتناع، خالد العطوي مدرب الفريق بمستواه الفني.

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ورفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، بجانب التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر فى النصف الثانى من مسابقة الدورى ومنافسات البطولة العربية ، وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى كشف فى وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو، وتوقيعه عقوبة مالية ضده، واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إدارة النادى بالاطلاع على لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والعقوبات، ويرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.