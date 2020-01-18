شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد : الأهلي لم يفاوضني للعودة.. واللعب للزمالك شرف لأي لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عبدالله السعيد فى تصريحات تليفزيونية :"الزمالك لم يفاوضني بشكل مباشر للإنتقال إليه ، الحديث كان مع وسطاء تحدثو معي للإنضمام للقلعة البيضاء ، ولكن كما قلت الموضوع فى يد مسئولو ناديه الحاليين ، فى حالة عدم رغبتهم فى إستمراري معهم ، مؤكداً وصول عروض له من أندية خارج مصر و لكن ناديه تمسك بإستمراراه".

وحول وجود مفاوضات من الأهلي للعودة إليه ، أكد عبد الله السعيد عدم وجود أي تفاوض معه من قبل مسئولو الأهلي ، ولم أطلب أنا أيضا العودة للقلعة الحمراء.

تواجد مسئول من نادي بيراميدز فى اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية و تم الإنتهاء من تجديد عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق ومنتخب مصر الوطني ، لينهي مسئولو بيراميدز الأزمة الدائرة حول رحيل السعيد عن الفريق ، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

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جدد عبدالله السعيد عقده مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات ، حيث أعلن اللاعب فى تصريحات أنه قام بتجديد عقده مع ناديه الحالي بيراميدز ، مؤكداً فى الوقت نفسه عدم التحدث مع أي من مسئولي الزمالك للإنتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الشتوية و أنها محادثات بين وسطاء فقط.

رفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط في أي لاعب من صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وذلك نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الفريق السماوي لقيد لاعبون جديد لتدعيم الفريق، مع تمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير نظام "الاستبدال" الذى تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم، ويمنح كل فريق أحقية استبدال 5 لاعبين في انتقالات بداية ونصف الموسم، واستنفد بيراميدز استبدالاته، حيث لم يتمكن النادي من قيد أحمد حمودى لاعب الأهلي السابق في الصيف الماضي، الأمر الذي يجبر المسئولون على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط في أي منهما حتى وأن كان لا يحصل على فرصة المشاركة في الوقت الحالي.

من جانبه أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إنه لا يوجد مجال للتفريط في أي لاعب من صفوف الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش سيمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل ضغط المباريات ومشاركة بيراميدز في ثلاث بطولات مختلفة "الدوري والكونفدرالية وكأس مصر" ويعاني الفريق من العديد من الإصابات الأمر الذي سيمنح كل لاعب فرصة حقيقية للظهور لاسيما وأن جميع المقيدون بالقائمة لاعبون على أعلى مستوى ولا غنى عنهم.