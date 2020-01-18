شكرا لقرائتكم طارق حامد ينتظم فى تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى، وذلك لتجهيزه للمشاركة فى مواجهة فريقه مع مازيمبى الكونغولى، المُقرر لها يوم 24 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، التى ستقام فى التاسعة من مساء الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

Advertisements

ويستعد الزمالك حالياً لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، التى سيغيب عنها طارق حامد للإيقاف، والمقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى، ومنح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، راحة بالأمس، لطارق حامد، بعد الفوز الذى حققه الفريق على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشرة بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الإفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.