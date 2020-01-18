شكرا لقرائتكم لماذا هاجم صالح جمعة السويسرى فايلر فى هذا التوقيت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بسبب معاملته السيئة له، بعد خروجه الدائم من قائمة الفريق فى المباريات.

وخرج صالح جمعة من حسابات مدرب الأهلى فايلر منذ توليه المسئولية، بسبب عدم تنفيذه للتعليمات مما جعله خارج قائمة الفريق خلال مباريات الفريق فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا، وفقا لتصريحات مدرب الأهلى.

وأكد صالح جمعة، فى تصريحات صحفية، "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

وعن غيابه من التدريبات، تابع لاعب وسط الأهلي: "حالتى النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات، وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التى أعانى منها".

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وأوضح صالح جمعة: "بعد تغريمى ومواصلة مهاجمتى سأحضر اليوم لمعرفة طلبات الجهاز الفنى، وسأعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمعرفة مصيرى غدا ولن أؤجل الموقف نهائيا".

والسبب فى مهاجمة صالح جمعة للسويسرى رينيه فايلر هو قيام مدرب الأهلى بانتقاد صالح جمعة فى محاضرة مران الفريق أمس الجمعة، مطالبا المسئولين برحيله حتى لا يؤثر على باقى زملائه بعدم التزامه فى المران أو بتعليماته.

ويرغب مسئولو الاسماعيلى فى ضم صالح جمعة وحسين السيد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم للاستفادة من قدراتهم الفنية وخبراتهم الكبيرة فى تعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى، بالإضافة لمساعدة النادى الأصفر فى الوصول لمنصة التتويج العربية للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، لاسيما بعد أن وصل الفريق لمنافسات الدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وتنتظره موقعة مصيرية مع زعيم الثغر فى 26 يناير الجارى بعد فوز الدراويش فى مباراة الذهاب بهدف دون رد .