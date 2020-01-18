شكرا لقرائتكم الشوربجي بعد استعادة قمة الاسكواش: الوجود بين الأبطال العظماء شرف عظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الشوربجي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين بعد تتويجه باللقب: أن تضع اسمك بين الأبطال العظماء الذين فازوا بهذا اللقب يعد شرف عظيم، هذا ما أشعر به الآن، قبل بدء الموسم كان هدفي الرئيسي هو العودة إلى صدارة التصنيف العالمي، وتحقيق ذلك في نفس الملعب الذي فقدته فيه في بطولة العام الماضي وهذا شعور رائع، لا يوجد مكان أفضل من هنا كنت أرغب في حدوث هذا الأمر فيه، وأنا فخور حقًا".

وضرب البطل المصرى محمد الشوربجى عصفورين بحجر واحد، بعدما توج ببطولة جى بى مورجان التى أقيمت فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب تغلبه على المصنف الثالث عالميًا وبطل العالم طارق مؤمن، ليستعيد مع اللقب صدارته للتصنيف العالمى الذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة منذ مارس العام الماضى بعد التتويج بنفس البطولة.

وفاز محمد الشوربجى على طارق مؤمن بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-7, 11-7, 11-5.

ويستعيد الشوربجى صدارة التصنيف العالمى بداية من فبراير المقبل لينهى هيمنة على فرج على التصنيف والتى استمرت لـ11 شهرًا على التوالى.

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وتعد هذه المرة الثالثة التى يتوج فيها محمد الشوربجى بلقب جى بى مورجان.

يذكر أن لقب السيدات حسمته الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، بعد تغلبها بثلاثة أشواط نظيفة على المصرية نور الشربينى بطلة العالم.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية، وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.