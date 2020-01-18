الأهلي يختتم تدريباته واستعداداته لمواجهة المقاولون بالدوري العام

يختتم لاعبو النادي الأهلي كافة الاستعدادات والتدريبات اللازمة قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الأحد الموافق 19 من شهر يناير الجاري، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز باللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها والتحليق بعيدا بمركز الصدارة.

وكان المارد الأحمر قد خاض مران قوي أمس الجمعة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة ذئاب الجبل، ومن ثم قام المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” بعقد جلسة مع حارس مرمي الفريق، شريف إكرامي على هامش المران الذي خاضه لاعبي الفريق ظهر اليوم السبت والذي أقيم على ملعب التتش، حرص من خلاله على الاطمئنان على صحة إكرامي بعد الإصابة التي تعافي منها مؤخرا.