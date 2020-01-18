عبد الشافي بديلا لـ”عبد الله جمعة” أمام المصري

يستعيد نادي الزمالك خدمات اللاعب محمد عبد الشافي في مباراة المصري البورسعيدي التي تقام ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري العام، والتي تقام يوم الإثنين القادم وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحل عبد الشافي بديلا لـ”عبد الله جمعة” الذي يغيب عن لقاء البورسعيدي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية أثناء مباراة الجونة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة دون مقابل لنظيره.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام بعد أن لعب أثني عشر لقاء، تمكن من تحقيق الفوز في 7 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في ثلاثة مباريات أخري.