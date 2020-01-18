شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعداده لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدا الأحد، في الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، عقب مران اليوم، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة الأحد.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول الدوري بـ33 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بـ29 نقطة.