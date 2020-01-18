شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخصص حافلة لنجومه القدامى لمؤازرة الفريق أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سموحة ضد الإسماعيلي
وقام مسئولو الدراويش بإنهاء اجراءات المبيت والإقامة باحد فنادق المدينة الساحلية ، قبل أن يتم إبرام اتفاق مع الجهات الأمنية ونادى سموحة على تسهيل اجراءات حضورهم للمباراة.
ومن المنتظر أن تسافر مجموعة أخرى من اللاعبين القدامى بسيارتهم الخاصة لحضور اللقاء ، وكان المهندس عثمان رئيس النادى قد اجتمع بالنجوم القدامى من أجل السعى نحو تقديم مزيد من الدعم والمساندة للجهاز الفنى واللاعبين ، سعيا لمواصلة النتائج الإيجابية وتعريفهم بحجم وقيمة النادى الكبيرة فى مصر والوطن العربى.
موعد مباراة سموحة ضد الإسماعيلي
ويستدرج سموحة نظيره الاسماعيلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدارويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.
ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.
وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً لسموحة بعد أن تولى المسئولية خلفاً للعميد حسام حسن ويطمح فى تعديل مسار الفريق محلياً بغية إعادته للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكون من : " الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن".
فى المقابل يطمع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى تحقيق انتصاره الثانى مع الدراويش ضمن خطة تصحيح المسار المحلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية ، ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام سموحة مكون من : "محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – محمد مخلوف -محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي - بنسون شيلونجو".
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