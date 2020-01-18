شكرا لقرائتكم 48 ساعة راحة للاعبى الإسماعيلى عقب مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الاسماعيلى منح لاعبيه راحة 48 ساعة عقب مواجهة سموحة على أن يستأنف الدراويش تدريباته عصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى عقب قرار الاتحاد العربى بتأجيل مباراة زعيم الثغر لمدة يومان لمنح اللاعبين مزيداً من الراحة من ضغط المباريات وكذلك منح المدرب الفرنسى فرصة أكبر للتعرف على اللاعبين عقب توليه مسئولية تدريب الفريق الأصفر قبل مباراة طلائع الجيش مباشرة .

ويستدرج سموحة نظيره الإسماعيلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدراويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.

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ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.

ويطمع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى تحقيق انتصاره الثانى مع الدراويش ضمن خطة تصحيح المسار المحلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى إدارة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى إياب ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية على استاد الإسماعيلية المقرر لها 26 يناير الجارى للمغربى رضوان جيد ويُعاونه اكركاد مصطفى وهزاكاو لحسن، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.