شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب مجددا التعاقد مع صالح جمعة وحسين السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صالح جمعة وفايلر

أعاد النادي الاسماعيلي مفاوضاته مع النادي الاهلي للتعاقد مع الثنائي صالح جمعة وحسين السيد لاعبا الفريق الأحمر واللذان خرجا من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، ويرغب مسئولو الاسماعيلي في ضم صالح جمعة وحسين السيد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم للاستفادة من قدراتهم الفنية وخبراتهم الكبيرة في تعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى، بالإضافة لمساعدة النادى الأصفر في الوصول لمنصة التتويج العربية للمرة الأولي في تاريخ الإسماعيلي، لاسيما بعد أن وصل الفريق لمنافسات الدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وتنتظره موقعة مصيرية مع زعيم الثغر في 26 يناير الجاري بعد فوز الدراويش في مباراة الذهاب بهدف دون رد .

وعلم "الخليج 365 " أن مجلس الاسماعيلي فتح قنوات اتصال مع الأهلي بإتصال مباشر بين إبراهيم عثمان ومحمود الخطيب رئيسا الناديين ليحصل علي اولوية التعاقد مع جمعة ومارسيلو في فترة الانتقالات الشتوية وهو الامر الذى لم ترفضه الادارة الحمراء شريطة موافقة اللاعبان على الانتقال للدراويش، ويحاول وسطاء من مجلس الاسماعيلي الضغط علي ثنائي الأهلي لقبول عرض الدراويش لاستعادة جاهزيتهم الفنية والبدنية بعد الجلوس فترة طويلة علي دكة بدلاء المارد الاحمر فضلا عن منحهم مكافأت مادية مغرية حال التتويج بالبطولة العربية بالإضافة لمنحهم فرصة الرحيل عن قلعة الدراويش بنهاية الإعارة في نهاية الموسم وعدم تجديدها حال وجود رغبة لدي أيا منهم في الرحيل عن النادي الأصفر.