شكرا لقرائتكم جمال الغندور: لن يتواجد حكم يعمل فى بطولة الدوري إلا برخصة الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لن يتواجد حكم يعمل فى بطولة الدوري الممتاز إلا بشرط أن يكون حاصلاً على رخصة الـvar، مضيفاً أنه مع انطلاق تقنية حكم الفيديو فى مصر لن يكون هناك حكم يعمل فى الدوري إلا حاملاً لرخصة الـvar.

وأعرب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته عن بداية الحكام في التدريب على تقنية الفيديو الـ "VAR"، واصفاً إيها بالمبشرة للغاية .

تابع الغندور التدريبات ما زالت مستمرة للحكام على إستخدام تقنية حكم الفيديو والتدريبات مستمرة يومياً لأكثر من 10 ساعات ، ونبذل قصارى جهدنا من أجل إنطلاق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثاني للدوري.

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قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التعاقد على 4 عربيات نقل تليفزيونى بداية من الدور الثانى من عمر الدور المصرى، الذى ينطلق أوخر فبراير المقبل، نظرا لتطبيق تقنية الفيديو.

تتحرك عربات النقل التليفزيونى الأربعة بين الاستادات التى تستضيف مباريات الدورى العام بداية من الدورى الثانى، حيث ستتم الاستعانة بها بشكل كبير مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى بالدورى.

وانطلقت الاثنين الماضى الدورة التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الـvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.