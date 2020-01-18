شكرا لقرائتكم كاف يتحمل تكاليف رحلة الزمالك للسوبر الأفريقى أمام الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن تحمل الكاف لـ10 آلاف دولار فى رحلة سفر الزمالك من القاهرة إلى قطر والعودة، حيث أوضح الكاف فى خطابه المُرسل للنادى الأبيض إنه سيتحمل قيمة سفر 25 فردا على الدرجة الاقتصادية مقسمين إلى 18 لاعبا و7 مسئولين عن الفريق سواء الجهاز الفنى أو الطاقم الإدارى وإن تكلفة سفر الفرد 400 دولار.

وتلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى يؤكد فيه الكاف عن تحمله لتكلفة سفر بعثة الأبيض إلى قطر لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها يوم 14 من شهر فبراير المُقبل، وشدد الكاف فى خطابه المُرسل إلى الزمالك عن إرسال أسماء البعثة البيضاء قبل 15 يوماً من المواجهة المنتظرة والتى سيتحمل فيها الكاف تكلفة سفر 25 فردا وكان الزمالك قد نشر بيانا رسميًا إنه حتى الآن يرفض خوض السوبر فى قطر وأرسل الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة ورد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" على بيان نادي الزمالك بطل الكونفدرالية بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي قائلين:"لم يصلنا أى خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

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وأوضح المصدر بالكاف قائلا:"لن نرد على بيانات أو تقارير اعلامية، وفي حالة وصول خطاب رسمي بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية"، في الوقت الذى أصدر نادى الزمالك رئاسة مرتضى منصور، بيان رسمي وجاء نصه كالتالي:"يؤكد نادى الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة"

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده".

وتوج الترجى التونسى بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان من المفترض إقامة السوبر شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة وأعلن المكتب التنفيذي للكاف إقامة مباراة السوبر فى قطر خلال الاجتماع الذى عقد فى منتصف نوفمبر الماضى بالقاهرة.