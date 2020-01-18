محمد صفوت يتخطى الدور التمهيدى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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وفاز صفوت بمجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 7-5 / 6-4 و ذلك بعد مباراة استمرت ساعة و نصف من اللعب المتكافئ و القوي، و بذلك سوف يدخل الجدول الرئيسي للبطولة، و ذلك بعد ان حقق الفوز الثالث على التوالي في هذه البطولة.
يذكر أن صفوت تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 في سابقة هي الأولى من نوعها لل تنس المصري، وذلك بعد حصوله على ذهبية الفردي بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.
كانت أندية وادي دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصري والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.
وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادي دجلة، كما أشاد بالجهد الذي تبذله أندية وادي دجلة في الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر في مختلف الألعاب في المحافل الإقليمية والعالمية.
محمد صفوت كان قد وصل في فترة سابقة إلى التصنيف رقم 166 عالمياً وهو الأعلى في تاريخه قبل أن يتراجع بالقائمة ثم ينتفض من جديد ليحتل حالياً المركز 176 عالمياً والأول عربياً.
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