المنتخب يطلب الطيران إلى توجو بطائرة خاصة

يقوم المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري بدراسة مر السفر إلى توجو بطائرة خاص، وذلك بعد أن قام اتحاد كرة القدم الإفريقي بتغيير بعض مواعيد مباريات البطولة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك بعد تغيير موعد انطلاق كأس الأمم التي سيتم إقامتها بالكاميرون في شهر يناير 2021 بدلا من شهر يونيو من العام نفسه.

ويشارك الفراعنة في تصفيات الأمم الإفريقية في المجموعة ذاتها بجوار كل من توجو، جزر القمر، وكينيا؛ حيث نجح الفراعنة في حصد نقطتين بعد خوض جولتين، وبذلك تنتهي مرحلة التصفيات في سبتمبر.

ومن المقرر أن يقوم منتخب الفراعنة بمواجهة منتخب توجو خلال الجولة الثالثة والرابعة، على أن تقام مباراة الجولة الثالثة في القاهرة.