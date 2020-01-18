الأهل يتراجع عن فكرة إعارة جيرالدو لنهاية الموسم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي على منح اللاعب الأنجولي جيرالدو فرصة أخري لإثبات ذاته بقميص الفريق الأحمر والاستغناء بشكل مؤقت عن فكرة إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

وجاء ذلك بعد قيد اللاعب السنغالي أليو بادجي المنضم حديثا إلى صفوف القلعة الحمراء بديلا للاعب المغربي وليد أزارو، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق بشكل نهائي.

وكان الفريق الأحمر قد استقر على الاستغناء عن خدمات أزارو ورحيله، بعد عدم تقبل اللاعب فكرة تواجده على دكة البدلاء خلال الفترة الأخيرة، في الوقت نفسه الذي يسعى فيه المارد الأحمر إلى قيد اللاعب السنغالي ومشاركته في مباريات القلعة الحمراء الإفريقية والمحلية سريعا والاستفادة من خدماته.