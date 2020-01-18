تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 18/1/2020 بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري 2020، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري الممتاز ومن أبرزها مباراة نادي مصر وانبي التي يستضيفها ستاد بتروسبورت، ومباراة الإسماعيلي وسموحة التي تقام على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية.

وتقام مباراة نادي مصر وانبي في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ويستضيفها ستاد بتروسبورت، بينما تقام مباراة حرس الحدود والإنتاج الحربي على ستاد السلام في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ستاد المكس بالإسكندرية مباراة الإسماعيلي وسموحة، والتي تنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

أما عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم، فستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباريات في المواعيد المحددة لها.