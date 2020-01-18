بالمواعيد والقنوات.. مباريات السبت الكروي المثير

محمد اسماعيل - القاهرة - محرر الخليج 365:
يشهد اليوم، السبت، عددًا من المباريات المتنوعة محليا عالميا.
ويرصد لكم "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.
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الدوري المصري
- 2.30: إنبي ونادي مصر "أون سبورت".
5.00: الإنتاج الجربي وحرس الحدود "أون سبورت 2".
7.30: سموحة والإسماعيلي "أون سبورت".
الدوري الإنجليزي
2.30: واتفورد وتوتنهام "بي إن سبورتس 2".
5.00: برايتون وأستون فيلا "بي إن سبورتس 8".
5.00: مانشستر سيتي وكريستال بالاس "بي إن سبورتس 2".
5.00: أرسنال وشيفيلد "بي إن سبورتس 1".
7.30: نيوكاسل وتشيلسي "بي إن سبورتس 2".
الدوري الإسباني
5.00: ريال مدريد وأشبيلية "بي إن سبورتس 3".
10.00: إيبار وأتلتيكو مدريد "بي إن سبورتس 3".
الدوري الإيطالي
9.45: نابولي وفيورنتينا "بي إن سبورتس 4".
الدوري الألماني
4.30: أوجسبورج وبروسيا دورتموند "بي إن سبورتس 5".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.