متصدرا التصنيف العالمى.. محمد الشوربجى يتوج ببطولة "جى بى مورجان" للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز البطل المصرى محمد الشوربجى، المصنف الثانى عالميًا لرجال الإسكواش، ببطولة جى بى مورجان التى أقيمت فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب تغلبه على المصنف الثالث عالميًا وبطل العالم طارق مؤمن.

ويستعيد الشوربجي مع اللقب صدارته للتصنيف العالمى الذى هيمن عليه على فرج، لاعب وادى دجلة، منذ مارس العام الماضى، بعد التتويج بنفس البطولة.

وفاز محمد الشوربجى على طارق مؤمن بنتيجة 3 /1، فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9- 11, 11- 7, 11- 7, 11- 5.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التى يتوج فيها محمد الشوربجى بلقب جى بى مورجان.