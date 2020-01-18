اليوم.. الإسماعيلي في مواجهة قوية أمام سموحة في الدوري الممتاز

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحل الإسماعيلي ضيفًا ثقيلاً على سموحة باستاد المكس بالإسكندرية في السابعة والنصف مساء.

يسعى الإسماعيلي لمواصلة الانتصارات تحت قيادة

مدربه جوميز، بعد الفوز علي طلائع الجيش في الجولة السابقة، في محاولة لتحسين مركز الفريق الذي يحتل المركز العاشر برصيد ١٧ نقطة.

بينما يدخل سموحة اللقاء تحت قيادة فنية جديدة، لحمادة صدقي الذي يبحث عن تحقيق فوزه الأول مع الفريق في الولاية الثانية له، بعدما تولي المهمة خلفا للتوأم حسام وإبراهيم حسن، من أجل تحسين مركز الفريق الذي تراجع للمركز السابع برصيد ١٨ نقطة.