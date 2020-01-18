اليوم.. 4 مباريات فى سوبر السلة أبرزها الأهلى مع الجزيرة

تقام اليوم السبت أربع مباريات فى الجولة العاشرة من دورى سوبر السلة للرجال، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة بصالة نادى الشرقية للدخان.. ويواجه الزمالك فريق مصر للتأمين بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، ويلعب سبورتنج مع سموحة.

يذكر أن مباراة الاتحاد السكندرى مع سبورتنج المؤجلة من الجولة التاسعة ستقام يوم 27 فبراير المقبل.

ويتصدر الجزيرة ترتيب دورى سوبر السلة برصيد 17 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 15 نقطة ومتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتى سموحة فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويحتل سبورتنج المركز الخامس برصيد 12 نقطة ومتبقى له

مباراة مؤجلة، ويحتل الزمالك المركز السادس برصيد 12 نقطة، ومصر للتأمين فى المركز السابع برصيد 10 نقاط، ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

وأبدى محمد الكردانى المدير الفنى لفريق الجزيرة سعادته بتصدر الدورى حتى الآن متفوقًا على كبار منافسيه فى اللعبة، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى الحفاظ على هذه الصدارة على الرغم من صعوبة المنافسة، خاصة من أندية الاتحاد والأهلى والزمالك، بالإضافة إلى سبورتنج.