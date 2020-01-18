رياضة | ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد أحد التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت، أن انتقال البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة، إلى مانشستر يونايتد مهدد بالفشل.

وكانت قد نوهت تقارير صحفية إلى أن الصفقة على أعتاب الحسم مقابل 60 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الصفقة باتت مهددة بالفشل، بسبب نزاع الطرفين في الاتفاق على قيمة المكافآت.

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وشددت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد يريد إبرام الصفقة مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 25.5 مليون إسترليني كإضافات.

وأضافت أن لشبونة يخشى ألا تقترب قيمة الصفقة من 60 مليون إسترليني، لأن الكثير من المدفوعات مرتبطة بإنجازات غير مضمونة مثل تتويج اليونايتد بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وإختتمت الصحيفة على أن سبورتينج متخوف من مدى قوة الشياطين الحمر، ويرى أن هناك فرصة ضئيلة بتتويج اليونايتد بأي شيء خلال مدة عقد فرنانديز، ولذلك يطلب النادي البرتغالي زيادة قيمة الأموال المدفوعة مقدمًا.

يذكر أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وضع دفعة من المكافآت، إذا فاز فرنانديز بجائزة الكرة الذهبية.