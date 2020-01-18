رياضة | ميسي الحل الأول لأزمة سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي الحل الأول لأزمة سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة، تعويض غياب مهاجمه لويس سواريز، حيث يتطلع المدير الفني للبلوجرانا إلي دراسة كافة الحلول المتاحة أمامه لشغل مركز المهاجم الصريح حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيتين سيقرر التعاقد مع مهاجم جديد أو التغاضي عن الأمر وفقًا لأداء الفريق الكتالوني أمام غرناطة، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 20 من عمر الليجا.

ونوهت الصحيفة الكاتلونية أنه إذا لعب سيتين بخطة 4-3-3، فإن الخيار الأرجح أمامه هو الدفع بأنطوان جريزمان كرأس حربة، بينما يلعب ليونيل ميسي على اليمين، وأنسو فاتي يتواجد كجناح أيسر.

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وأضافت الصحيفة اليوم السبت في تقريرها الذي رصد الأزمة التي يواجها المدير الفني الجديد، أنه لا يمكن استبعاد أن يكون ميسي مهاجمًا وهميًا، لكن في هذه الحالة سيشارك كارليس بيريز كجناح أيمن وجريزمان على اليسار.

أما في حالة أن يكون أنسو فاتي هو من يتواجد بالعمق، سيتم الدفع بميسي وجريزمان على الطرفين.

وأتمت الصحيفة أن سيتين يفكر في الدفع بأرتورو فيدال كلاعب رقم "9"، لكن لن يؤدي هذا الدور بشكل ثابت، حيث سيتم استغلاله لتشكيل ضغط كبير على المنافس، مع العودة لمساندة خط الوسط.