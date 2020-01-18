رياضة | رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولو الفريق الأحمر رفضوا فكرة التخلي عن صالح جمعة لاعب الفريق، على سبيل البيع النهائي، خوفاً من إنضمامه إلى نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم السبت أن قرار الأهلي بالموافقة على رحيل صالح جمعة معارًا، جاء بالتشاور بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي، عقب تأكيد رينيه فايلر المدير الفني عدم الحاجة لخدمات اللاعب في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر أن مسؤولو الأهلي قد علموا بوجود اتصالات شفهية بين الزمالك وصالح، خلال الأيام الماضية، رحب خلالها مسؤولو الأبيض بضم اللاعب حال رحل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي.

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فيما قد أبلغ مسؤولو الأهلي اللاعب ووكيله بالبحث عن عرض داخل أو خارج مصر، على سبيل الإعارة، رافضين بيعه بشكل نهائي.

يذكر أن نادي الزمالك قد يرغب وبقوة في رد الدين للأهلي في صفقة انتقال محمود كهربا إلى المارد الأحمر، بعد رحيله عن القلعة البيضاء، بداعي بطلان عقده.

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن، في وقت سابق، تغريم صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن مسبق.