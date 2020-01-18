رياضة | عين .. فالفيردي نجم جديد يسطع في سماء الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. فالفيردي نجم جديد يسطع في سماء الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فاز الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر الإسباني التي توج بها الملكي بعد فوزه على غريمه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح والاي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

كان فالفيردي من أبرز أسباب فوز ريال مدريد باللقب على الرغم من حصوله على طاقة حمراء في الشوط الإضافي الثاني، حيث تعرض النجم الأوروجواياني للطرد بعدما لم يجد حلا لانطلاقة ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد نحو المرمى سوى عرقلته من الخلف في الدقيقة 115 منقذا الريال من هدف محتمل. واختارت عين الخليج 365 الرياضي فالفيردي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .

ولد فيدريكو سانتياجو فالفيردي ديبيتا والمعروف بفيدي فالفيردي في 22 يوليو 1998 في مونتيفيدو عاصمة الأوروجواي.

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بدأ فيدي مشواره الكروي عام 2008 وهو في العاشرة من عمره في صفوف الناشئين بنادي بينارول الحاصل على أكثر البطولات في أوروجواي وظل يتنقل بين صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2015 وهو في السابعة عشر من عمره. قاد فالفيردي بينارول في 13 مباراة في البطولات المحلية والقارية وقادهم للتتويج بالدوري موسم 2015/2016. في يوليو 2016، انتقل فالفيردي إلى ريال مدريد وانضم إلى فريق الناشئين بالنادي وسجل له 3 أهداف في 30 مباراة وبعدها تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2017 لتتم إعارته في الثاني والعشرين من نفس العام إلى ديبورتيفو لاكورونيا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وخاض معهم 25 مباراة فقط. بعد عودته من الإعارة، أثار فالفيردي إعجاب لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول بعد توقيع عقد معه.

خاض فالفيردي مع ريال مدريد 3404 دقيقة في 60 مباراة في المسابقات المحلية والقارية حتى الآن، منهم 35 مباراة كأساسي و25 مباراة كاحتياطي، تم استبدال فالفيردي في 16 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 41 مباراة. سجل فالفيردي هدفين طوال مشواه مع الملكي حتى الآن. قاد فالفيردي الميرينجي للتتويج ببطولتين حتى الآن، هما بطولة كأس السوبر الإسباني 2019/2020 وبطولة كأس العالم للأندية عام 2018.