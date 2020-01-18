اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً kora live

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رابط مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد تايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020، على أراضي دولة تايلاند، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: الواحدة والربع ظهراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية والربع ظهراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثانية عشر والربع ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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