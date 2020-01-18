اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني kora live

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مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر، وسوف يدخل فريق إشبيلية مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق إشبيلية في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى.

بينما سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق إشبيلية في الفترة الماضية، نجح فريق إشبيلية في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق إشبيلية ثلاثة أهداف في مرماه.