اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم| نتيجة مباراة تشيلسي ونيوكاسل| بث مباشر ماتش تشيلسي yalla shoot

تابع لايف مباراة تشيلسي ونيوكاسل مباشر، حيث يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق تشيلسي في الفترة الماضية، نجح فريق تشيلسي في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي أربعة أهداف في مرماه.