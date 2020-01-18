اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل بث مباشر اليوم 18-1-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل بث مباشر اليوم 18-1-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد السبت 18/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد في مواجهة نارية مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 ضيفه فريق تشيلسي على أرضية ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل ، وأنهى تصريحاته قائلًا: “لا يجب علينا أنّ ننسى أيضًا أنّ لم يكن أحد يتخيل أنّ مانشستر يونايتد سيفوز على مانشستر سيتي في ملعبهم، لقد فعلوا ذلك، لذلك أنا لا أتوقع هزيمتهم أو خسارتهم أمام ليفربول، نحن نركز فقط على مباراتنا، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث مع بقية الفرق”.
ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.