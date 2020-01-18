اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي| نتيجة مباراة مانشستر سيتي الآن yallakora

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موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:
السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.