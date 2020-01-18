اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 18-1-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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البث المباشر لمباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس السبت 18/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواصل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للبريميرليج، من خلال استضافة فريق كريستال بالاس في مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

كورة اون لاين مباراة السيتي وكريستال بالاس يلتقى عملاق كرة القدم الإنجليزية مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس يوم السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب الاتحاد فى مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي . وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس