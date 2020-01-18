اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

18:40 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 19:40 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 17:40 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.