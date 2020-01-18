اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:
18:40 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 19:40 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 17:40 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تُذاع المباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم السبت عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الوحدة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.