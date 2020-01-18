اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم 18-1-2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين

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البث المباشر لمباراة الاهلي والوحدة يوتيوب ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة السبت 18/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحلم فريق الوحدة في تحقيق مفاجأة مدوية من العيار من خلال ضمان مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين، من خلال مواجهة العملاق فريق الأهلي في مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 ويستقبل ملعب الملك عبدالعزيز بمكة قمة من قمم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يستضيف الوحدة نظيره الأهلي في إطار ربع نهائي البطولة مساء السبت 18 يناير 2020، الموافق 23 جمادى الأول 1441 هجريًا.

كورة اون لاين مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر، ويعلم فريق أهلي جدة أن لديه فرصة كبيرة من أجل التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.