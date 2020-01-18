الزمالك يرفض رحيل عنتر فى يناير.. اعرف السبب؟

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واشترط مسؤولو الزمالك على عنتر استقدام عرضًا للرحيل على سبيل الانتقال النهائى وليس الإعارة، وهو ما أدى إلى تأجيل إعلان رحيله من قلعة ميت عقبة، فى النصف الأول من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على المسألة.
ويحاول محمد عنتر خلال التوقيت الحالى، إقناع مسؤولى الزمالك، بالرحيل على سبيل الإعارة إلى نادى إنبى، من أجل المشاركة بشكل أساسى، وهو ما يجعل الأبيض يستطيع تسويقه بعد ذلك بصورة أكبر فى نهاية الموسم الجارى، خاصة إنه لم يشارك هذا الموسم سوى فى 45 دقيقة مع الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يصعب عليه استقدام عرضًا لناديه بالمقابل المالى الكبير الذى طلبته الإدارة البيضاء للموافقة على رحيله، ومن المقرر، أن يحسم مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة طلب اللاعب بعد التشاور مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون.
انضم عنتر إلى نادي الزمالك في يناير 2018، وسط ضجة كبيرة بعدما أظهر اللاعب تألقاً كبيراً بين صفوف فريق الأسيوطي، إلا أن أوراق عنتر أحيلت إلى دكة بدلاء الفريق الأبيض وخلال الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف وبشكل عام شارك محمد عنتر مع الزمالك في 28 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين لزملائه.
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